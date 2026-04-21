  • Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonu oldu! 71 kiloda çifte altın
Spor

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonu oldu! 71 kiloda çifte altın

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 71 kiloda silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, koparmada elde ettiği bronz madalyayla organizasyonu 2 altın ve 1 bronzla tamamladı.

21 Nisan 2026 Salı 20:23
Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonu oldu! 71 kiloda çifte altın
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
