Yusuf Günay kimdir, kaç yaşındadır? Yusuf Günay koronavirüs testi pozitif çıktı!

27 Mart 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:22

Yusuf Günay kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yusuf Günay koronavirüs testi pozitif çıktı. Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle; 'COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

YUSUF GÜNAY KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle:

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

YUSUF GÜNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?



1965 yılında Sinop’ta doğan Günay, 1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)’nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma’da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte’de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.