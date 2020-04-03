Yusuf Günay'dan Fatih Terim, tedavi süreci ve Albayrak açıklaması

03 Nisan 2020 Cuma 10:24 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:24

Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşerek taburcu olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Televizyonu'na telefonla bağlanarak merak edilen soruları yanıtladı.

GEÇ GELMESİ TEDBİR ALMA İMKANI DOĞURDU

Sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı, "Tabii ki sadece ülkemizde değil bütün dünyada çok ciddi bir salgın hastalığı olarak koronavirüs baş göstermiş durumda. Ülkemize diğer Avrupa ülkelerinden daha geç geldi. Bu sayede bizim ülke için sağlam tedbirler alma imkanı da doğdu.

Ben 24 Mart'ta test için hastaneye başvurmuştum. Biri hastanenin yaptığı test, diğeri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan test. Hastanenin testi negatif çıkmıştı, Sağlık Bakanlığı'nın testi pozitif geldi. O yüzden hastanede tedavi altına alındım. İlk günlerde sağlık çalışanlarının ve doktorların telaşlı, panik hallerini görmüştüm ancak çıkmaya yaklaştığımız günlerde herkes biraz daha sakindi. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı protokol çerçevesinde olumlu sonuçlar alınmaya başlandığı görülmüştü. O yüzden daha sakin, daha sistemli durumun oluştuğunu gözlemliyorum." ifadelerini kullandı.





BU HASTALIK ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEK BİR HASTALIK

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Yardımcısı, "Abdurrahim Bey ile de hocamızla da her gün görüştük, konuştuk. İkisinin de sağlık durumu gayet iyi. Abdurrahim Bey ile 2 saat önce konuşmuştuk, kendisini çok iyi hissediyor. Kimse ümitsizliğe düşmesin. Bu hastalık üstesinden gelinebilecek hastalık. Elbette tedbirlerimi alacağız, ancak panik olmayacağız." şeklinde konuştu.

Taraftarlara futbolla ilgili haberler vermek için henüz çok erken olduğunu belirten Yusuf Günay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin ne zaman sonlanacağının görülmesi gerekiyor. Bu görülmeden önceden yapılacak yorumlar ve düşünceler çok sağlıklı olmayabilir. Sonuçta biz Galatasaray Spor Kulübü'yüz her türlü olasılığa karşı tedbirlerimiz alıp değerlendiririz. Hastane süreci boyunca sayın Başkanımız hepimizin sağlığıyla çok yakından ilgilendi.

Evde karantina halindeyken bile sürekli telekonferanslarla gerek personelimiz, gerek kulübümüzün diğer çalışanları ve tüm takımlarımızla ilgili ne tür çözümler üretilir bunlara kafa yormaya devam ediyoruz. Çok güzel bir ülkemiz, çok güzel bir halkımız var, camiamız da öyle. Aileler, çocuklarıyla şifa dileklerini ileten videolar çekip gönderdiler. Hayatımda en mutlu olduğum olaylardan bir tanesidir bu. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum."