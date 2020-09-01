Yusuf Günay'dan transfer ve Marcao açıklaması

01 Eylül 2020 Salı 00:19 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 00:19

Transferde sessiz kaldıkları için eleştirildiklerini dile getiren Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay "Biz gerçekten akıl, mantık ve Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek." dedi.

"TRANSFERDE ŞARTLARI BİZ BELİRLEYECEĞİZ"



TRT Spor'a canlı yayında konuşan Günay, Lemina'nın Fulham'a transferiyle ilgili sorulan soruya "Bazı menfaat gruplarının ya da başkalarının yazdığı senaryoya göre transfer yapılmaz. Orta saha transferinde şartları biz belirleyeceğiz. Oyuncular bizim şartlarımızı kabul ederlerse transfer ederiz. Transferde şartları biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu. Biz şartlarımızı sunduk." şeklinde cevap verdi.

Marcao'ya resmi teklif gelmediğini vurgulayan başkan yardımcısı, basında geçen isimlerin kendi gündemlerinde yer almadığını belirtti.

"Yapılan transferlerden son derece memnunuz." diyen Yusuf Günay Diagne'nin büyük ihtimalle takımda kalacağını söyledi.