Yusuf Namoğlu: Son damlayı taşıran Ümit Öztürk oldu

Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı alan Yusuf Namoğlu, istifa dilekçesini vermesinin ardından NTV'ye konuştu.

Yusuf Namoğlu açıklamasında, "İstifa dilekçemi yazdım. Neden bekledik, çünkü bu hafta oynanacak olan maçların hakemlerini atadık. Yasal olarak görevde olmamız gerekirdi. Bu konuşmadan sona da dilekçemi verip görevi bırakacağım" dedi.

"HATA YAPTIK MI, YAPTIK"

İstifa kararımı arkadaşlarla görüştüm. Devre arasında değerlendirmeler yaptık. Buna neden olan şey ise TFF'ye yakın olan medya gruplarından karşıt haberler çıkmaya başladı. Ocak ayındaki seminerde devam kararı aldık ve devam ettik. Ancak sonrasında bu haberler devam etti. Son damlayı taşıran Trabzonspor maçında Ümit Öztürk oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı kabul edebileceğimiz bir olay değildi. Hakemin yeteneği belliydi ve onu FIFA hakemi yapmıştık. Ben hakemliğimde dahil, hep adaletli çalıştım. Hiçbir takıma öncelik tanımadım. Hep dürüst davrandık. Hata yaptık mı, yaptık. Arkadaşlarımızla görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık. Ben de telefon açıp Başkan'a söyledim. Federasyon'dan bir talep gelmedi, biz kendimiz ayrılmak istedik. Bugüne kadar hep ismimizi koruduk. Ancak ismimiz yıpranmaya başladı. Hayatımda hiçbir zaman koltuk için direnmedim. Gerektiğinde koltuğu bırakıp gitmeli diye düşünüyorum.