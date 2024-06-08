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Spor

Yusuf Örnek resmen Altınordu'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, transfer çalışmaları kapsamında Alman ekiplerinden SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Yusuf Örnek resmen Altınordu'da
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Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getiren kırmızı-lacivertli ekip, daha sonra da oyuncu transferlerine yöneldi. İzmir ekibi; Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel ve Yusuf Çırak'ın ardından Alman ekiplerinden SV Lippstadt 08 takımından Yusuf Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Örnek, aslen Kayserili olduğunu fakat Almanya'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Altınordu için elimden geleni yapacağım. Hedefimiz şampiyonluk. Burada olmak benim için büyük bir şans. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

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