Yusuf Özdemir için transfer açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, Yusuf Özdemir için gelen Galatasaray sorusuna da yanıt verdi.

"DEVRE ARASINDA AYRILMASINI İSTEMEM"

Sami Uğurlu, "Son dönemde Yusuf Özdemir'in adı büyük takımlarla anılıyor. Özellikle Galatasaray ile adı anılıyor. Yusuf'un transfer durumu var mı?" sorusunun ardından, "Yusuf, genç bir oyuncu. Şu özellikleri ön plana çıkıyor; çok atletik, çok dinamik. Hem koşu mesafeleri hem yüksek şiddet hızı çok fazla. Önde de oynayabiliyor, savunmada da oynayabiliyor. Savunmada oynadığında çok fazla hücuma çıkabiliyor dönüşleriyle birlikte. Önde oynadığında çok şiddetli baskı yapıp sonuçlandırmaya gidebiliyor. Bu çok farklı bir özellik. 3'lü oynadığınızda 5'linin solunda iki yönünü de oynayabilecek çok etkili bir oyuncu. Çok da çalışıyor. Bu sene ekstra performans verdiğini söyleyebilirim. Hem yurt içinden hem yurt dışından isteyenleri var. Umarım devre arasında gitmez, bizimle devam eder. Sezon sonunda performansı gösterdiğinde kaçınılmaz olur hem kulüp hem de Yusuf için. Umarım devre arası böyle bir şey gerçekleşmez. Devre arasında ayrılmasını istemiyorum." yanıtını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor'da bu sezon 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Yusuf Özdemir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.