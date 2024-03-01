Yusuf Sarı'dan milli takım ve transfer itirafı!

Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, transfer süreci, milli takım ve daha birçok konuya dair Transfermarkt'a açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Sarı'nın o açıklamaları...

'BÜYÜK KULÜPLER BENİMLE İLGİLENDİ'

Çaykur Rizespor'da oynamaya nasıl başladınız? Bu transfer süreci nasıl gerçekleşti?

'Trabzonspor'daki sözleşmem sona ermek üzereydi ve sözleşmeyi yenilemek istemiyordum, çünkü takımda daha fazla süre alabileceğimi düşünüyordum ancak bu süreyi yeterince alamıyordum. Aslında Çaykur Rizespor'a gitme planım yoktu; başka kulüpler de ilgi gösteriyordu. Trabzonspor'da oynarken, Süper Lig'in diğer büyük takımları da benimle ilgileniyordu. Ancak Trabzonspor, beni bırakmak istemiyordu. Oyun süresi alabileceğim bir takıma gitmek istiyordum ve bu nedenle Rizespor'a transfer olmaya karar verdim. Finansal konuları bir kenara bırakarak, oynamak ve kendimi geliştirmek adına Rize'ye gitmeyi tercih ettim. Rizespor'da geçirdiğim üç-dört aylık süreçte kendimi buldum ve bu deneyim sonrasında Adana Demirspor'a transfer oldum.'

'MONTELLA KENDİMİ BULMAMI SAĞLADI'

Adana Demirspor'daki kariyerinize nasıl başladınız?

'Trabzonspor'da oynarken Sayın Murat Sancak'ın beni transfer etmek istediğini öğrendim, ancak o dönemde kulüp başkanımız buna izin vermedi. Daha sonra Adana Demirspor'a transfer olduğumda gerçekten mutlu oldum. Burada bana gösterilen saygı ve değer çok önemliydi. Sahada bu saygının karşılığını vermek istedim. Adana Demirspor'a ilk geldiğimde, teknik direktör Vincenzo Montella ile bazı zorluklar yaşadım. İlk zamanlarda ilk 11'de düzenli olarak yer bulamadım, bu yüzden maç ritmini yakalamakta zorlandım. Antrenman yapmakla maçta oynamak arasında büyük bir fark var. Ancak Montella harika bir hoca. O, beni birçok konuda geliştirdi ve kendimi sahada bulmamı sağladı.'

'HEDEFİMİZ TURNUVAYI KAZANMAK'

EURO 2024 için hedefleriniz var mı?

'Evet, ilk hedefim turnuvaya katılmak. Türk Milli Takımı olarak genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Elbette hedefimiz kazanmak; umarım bunu başarabiliriz. Ancak en önemlisi, sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. EURO'ya katılmak kolay bir süreç değildi, ancak biz bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırız.

'AVRUPA VE SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER'

2024 kış transfer döneminde adınız sürekli transfer piyasasında geçti. Bu süreçte nasıl teklifler aldınız?

'Devre arasında yurt dışından birçok teklif aldık. Süper Lig'den de teklifler olabilir, ancak bu konuda daha fazla bilgiye kulüp yöneticileri sahip. Kulübe gelen teklifler hakkında benim detaylı bir bilgim yok.'

SAMET AYBABA'YA CEVAP

Geçen aylarda Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, sizin hakkınızda "Biz kontra atak oynamayız" demişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

'Bu konuda herhangi bir cevap vermeye gerek yok. Geçen sezon ve bu sezon boyunca attığım gollerin büyük bir kısmı kontratak sonucu değil. Hem kontratakta hem de normal oyun akışı içerisinde oldukça etkili bir oyuncuyum. Sahada attığım gollerin çoğu, takımımın oyun yapısının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Takım oyununa katkıda bulunmak ve beraber hareket etmek benim için önemli. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteriyorum.'