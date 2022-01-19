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Spor

Yusuf Şimşek, 1461 Trabzon'a imza attı

1461 Trabzon Futbol Kulübü, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:30
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1461 Trabzon FK Tesisleri'nde Başkan Celil Hekimoğlu'nun da yer aldığı imza töreninde, Yusuf Şimşek kendisini sezon sonuna kadar Trabzon ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Celil Hekimoğlu, Yusuf Şimşek'in kulübe hayırlı olmasını dilerken, "Kendisine güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ise kendisini bu göreve layık gören Başkan Celil Hekimoğlu ve yönetimine teşekkür ederken, "1461 Trabzon FK'ya şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in ekibi de belli oldu. Şimşek'in ekibinde Yardımcı Antrenör Şaban Özdeş, Yardımcı Antrenör Yaşar Işık, Yardımcı Antrenör Engin Çatır, Kaleci Antrenörü Mustafa Okal ve Atletik Performans Antrenörü Ahmet Çeltikçi görev yapacak.

  • 1461 Trabzon
  • Yusuf Şimşek
  • Celil Hekimoğlu

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