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Spor

Yusuf Şimşek ayrılık sinyali verdi

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 2-0 mağlup oldukları Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklama ile ayrılık sinyali verdi.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Yusuf Şimşek ayrılık sinyali verdi
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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 2-0 mağlup oldukları Tuzlaspor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Açıkçası teknik ekibimle beraber çok fazla önümüzü göremiyoruz. Cuma günü başkanımızla yaptığımız görüşmede çok olumlu ışık alamadım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, maç sonu basın toplantısında istifa sinyali verdi. Teknik ekiple beraber önlerini göremediklerini söyleyen ve hafta içi görüşüp karara varacağını açıklayan Şimşek, "Bizim için iyi bir Pazar günü olmadı. 3 haftalık bir çıkışımız vardı. Fakat bugün galip gelemedik. Dört maçtır buradayım, bugün beşinci maçım oldu. Futbolcu kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece futbolcularla olmuyor, bize destek olunması lazım. Çünkü çok büyük camiada çalışıyoruz. Şu an yalnız hissediyoruz. Açıkçası teknik ekibimle beraber çok fazla önümüzü göremedik, göremiyoruz. '3 maçtır kazanıyorsunuz, niye 3 maçtır konuşmuyorsun' diyecekler ama kol kırılır yen içinde kalır durumu olduğundan dolayı konuşmadım. Konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Cuma günü başkanımızla yaptığımız görüşmede çok olumlu ışık alamadım. Zaten kendisi de söylüyor. Bizim için bir oyuncunun bile olmaması büyük bir sıkıntı. Bugün Ceyhun Gülselam yoktu. Onun yerine oynayan arkadaşımız iyi mücadele etti ama dediğim gibi tecrübeli oyuncuların, bir kişinin bile olmaması bize büyük sıkıntı oluşturur. Tekrar pazartesi ya da salı günü görüşüp karar vereceğim ama gerçekten önümüzü göremiyoruz" diye konuştu.

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