  • Yusuf Şimşek: Bu hikayede herkesin emeği var
Spor

Yusuf Şimşek: Bu hikayede herkesin emeği var

Altınordu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşmesi beklenen kırmızı-lacivertli ekibin ligde kalmasında kulüpteki herkesin emeğinin bulunduğunu ifade etti.

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:34
Yusuf Şimşek: Bu hikayede herkesin emeği var
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından aldığı sonuçlarla küme düşmesi muhtemel takımlar arasında gösterilmeye başlandı. Ancak İzmir ekibi, teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçerek elde ettiği başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Ligin tamamlanmasının ardından Yusuf Şimşek sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken Altınordu'nun hak ettiği yerlere mutlaka ulaşacağına inandığını ifade etti.

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Zor bir dönemde devraldıkları bu büyük camiada, ilk günden bu yana kendilerine destek olan herkese gönülden teşekkür ederek sözlerine başlayan Altınordu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Başta Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan'a; güveni, desteği ve duruşuyla bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğu için... Barış Bey'e, Semih Bey'e ve Ozan Bey'e; her an hissettirdiğiniz destek ve katkılarınız için... Sahada mücadeleyi büyüten teknik ekibimize ve karakteriyle, inancıyla son ana kadar vazgeçmeyen oyuncularımıza... Ve çoğu zaman görünmeyen ama her gün bu yapıyı ayakta tutan tesis çalışanlarımıza... Her şartta takımının arkasında duran, iyi günde de zor günde de desteğini esirgemeyen büyük Altınordu taraftarına... Bu camiada görev almaktan ve takımın ligde kalma mücadelesine katkı sağlayarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük onur duyduk. Altınordu Futbol Kulübü'nün çok daha iyi yerlere layık olduğuna ve bunun gerçekleşeceğine olan inancımız tam. Bu hikayede herkesin emeği var. Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık" ifadelerine yer verdi.

