İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4569
  • EURO
    17,8699
  • ALTIN
    975.978
  • BIST100
    3236.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Şimşek'in sözleşmesi feshedildi
Spor

Yusuf Şimşek'in sözleşmesi feshedildi

2. Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet alabilen Isparta 32 Spor'da, teknik direktör Yusuf Şimşek'in sözleşmesi feshedildi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Slaven Bilic yeniden İngiltere'de

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında anlaştığımız Yusuf Şimşek ve ekibi ile yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tayyip Talha'dan "Uçak biletini Fenerbahçe aldı" iddialarına cevap

Isparta 32 Spor, son olarak deplasmanda İnegölspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabilen Isparta ekibi, grupta 6 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.