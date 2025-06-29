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Spor

Yusuf Yaser Aksu, Avrupa şampiyonu

85 kilo güreşçi Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Yusuf Yaser Aksu, Avrupa şampiyonu
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İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Samsunlu 85 kilo güreşçi Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus rakibini 9-0 yenerek altın madalya kazandı.

Samsun Vezirköprü doğumlu olan ve yarışmalara Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezinde hazırlanan Yusuf Yaser Aksu finale kadar karşılaştığı rakiplerini sırasıyla 8-0, 9-1 ve 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale kaldı. Finalde ise Rus rakibine 8-0 teknik üstünlük sağlayarak yenen Aksu, Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırarak gurur yaşattı.

  • Yusuf Yaser Aksu
  • şampiyon
  • U15 Avrupa Güreş Şampiyonası

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