19 Aralık 2020 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:31

Fransa Ligue 1'de yayıncı krizi yaşanıyor. Ligue 1'in yayın anlaşması iptal olmuş durumda. İspanyol Mediapro şirketi, geçtiğimiz hafta Ligue 1 yayınları için 4 senelik 2.75 milyar pound tutarındaki sözleşmesini feshetti.

Canal Plus, Ligue 1 yayınlarının haklarını almak adına görüşmelerde bulunsa da Mediapro'nun daha önceden anlaşmış olduğu tutara çıkmayacağı ve arada kalan farkı da birçok kulübün oyuncu satışıyla kapatmayı planladığı aktarılıyor. Yayın anlaşmasındaki değişimin Katar destekli PSG dışında birçok takımı ciddi sıkıntıya itmesi bekleniyor.

YUSUF YAZICI'YI ARSENAL İSTİYOR

Zaten Fransız kulüpleri, geçtiğimiz sezonun yarıda kesilmesi ile maddi anlamda önemli bir kayıp yaşamışlardı ki yayıncı değişimiyle bunun artması bekleniyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre; İngiliz kulüplerinin talepte bulunacağı oyuncuların başında milli yıldız Yusuf Yazıcı geliyor. Lille formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı'yı özellikle Arsenal'in istediği belirtilmekteydi.

Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Jonathan Bamba da Lille'den transfer adına hedefte olan isimlerden.

Bu iki ismin yanı sıra da Arsenal ve Newcastle'ın Reims'ın Senegalli forveti Boulaye Dia'yı istedikleri aktarılmakta.