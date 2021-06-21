İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2021 Pazartesi / 11 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7806
  • EURO
    10,471
  • ALTIN
    503.034
  • BIST100
    1398.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı: Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız
Spor

Yusuf Yazıcı: Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) grup aşamasında elendikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 23:03 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:03
ABONE OL

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duygularını dile getiren 24 yaşındaki Yusuf Yazıcı, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcular olarak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Yusuf Yazıcı, "Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı Türkiye, A Grubu'nu puansız son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.