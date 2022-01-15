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Spor

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Lille ile yollarını ayırmak üzere olan Yusuf Yazıcı, kiralık olarak CSKA Moskova'ya imza atmak için Rusya'da sağlık kontrolünden geçti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'den transferle ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Sporx15 Ocak 2022 Cumartesi 10:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:13
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Lille ile anlaşma sağlayan Rusya'nın CSKA Moskova kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerini Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Menajer Adem Cebeci Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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