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Spor

Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da şov yapıyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile çıktığı 5 resmi maçta, 6 gol 2 asist ile yıldızlaştı.

IHA21 Mart 2022 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:50
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Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadeleden 6-1 galip ayrılırken puanını 42'ye yükseltti ve lider Zenit ile puan farkını 6'ya indirdi. CSKA Arena Stadyumu'nda oynanan maçta ilk onbirde sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Lig 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli futbolcu, başkent ekibiyle çıktığı 5 resmi müsabakada 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

25 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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