Yusuf Yazıcı depremi! Rusya'da kıyamet koptu

Rusya'da müthiş bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı, büyük beğeni topladı. Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova'ya UEFA'nın yaptırımlarının engel olabileceği belirtildi.

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RUSYA'DA YUSUF YAZICI ENDİŞESİ

Rusya basınında yer alan haberlere göre; Yusuf Yazıcı, kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Ancak UEFA'nın yaptırımlarının ardından Moskova ekibinin milli oyuncunun satın alma opsiyonu olan 12 milyon euroyu ödeyip ödeyemeyeceği soru işaretlerine neden oldu.

MENAJERİ "KALMAK İSTİYOR" DEMİŞTİ

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci geçtiğimiz günlerde transfer hakkında, "Kesinlikle Yusuf, CSKA'da kalmak istiyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutlu. Şartlar oluşursa neden olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF YAZICI'NI RUSYA KARNESİ

Geçtiğimiz ara transfer döneminde CSKA Moskova'nın Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde 7 resmi maçın 7'sinde de ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.