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Yusuf Yazıcı, Eren Bülbül'ü unutmadı

Maçka’da şehit olan Eren Bülbül’ü anan Yusuf Yazıcı, “Sonsuza kadar kalbimizdesin kardeşim. Ayşe annem, gelemiyorum ama milyonlarca evladın gibi ellerinden öpüyorum...” dedi.

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TRABZONSPOR’DAN Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, şehit Eren Bülbül’ü unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı, “Bayramlar yaşanıyorsa Eren’ler var diye. Sonsuza kadar kalbimizdesin kardeşim. Ayşe annem, bu bayram yanına gelemiyorum ama milyonlarca evladın gibi ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın Eren” ifadelerine yer verdi.  Öte yandan Bordo-Mavili taraftarlar, Yusuf’u Lille’deki ilk maçında yalnız bırakmadı. Yusuf, maç öncesi kendisini desteklemeye gelen Trabzonspor taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi. Fransız kulübü Lille de stadyuma gelen Yusuf Yazıcı’yı desteklemeye gelen Trabzonspor taraftarlarının fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi beğeni topladı. 
 
Akşam

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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