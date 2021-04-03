İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüs oldu
Spor

Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüs oldu

Lille forması giyen Zeki Çelik'ten sonra takım arkadaşı Yusuf Yazıcı da koronavirüse yakalandı. Milli futbolcu ocak ayında da koronavirüse yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:44
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde kendisini izole ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı.

Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve izolasyonda olduğunu aktarmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.