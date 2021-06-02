Yusuf Yazıcı: İnşallah final maçında oluruz

DHA 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:55

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Almanya'ya giden A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında yarın Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde milli oyuncu Yusuf Yazıcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ BİZE AİLEMİZLE BİRLİKTE KAMP YAPMA FIRSATI VERDİ"

Antalya'da gerçekleştirdikleri kampı değerlendiren Yusuf Yazıcı, "Bildiğiniz üzere güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yoğun bir sezondan çıkmıştık. Aktif olarak dinlendiğimiz ve arkadaşlarımızla kaynaştığımız bir kamp oldu. Hocamız bize ailemizle birlikte bize kamp yapma fırsatı verdi, uzun zamandır ailemi göremiyordum. Bu anlamda hocamıza teşekkür ediyoruz. Yarın şampiyonadan önce son hazırlık maçını oynayacağız. Konsantrasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıp şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz." dedi.

"ARKAMIZDA TEK YÜREK BİR ÜLKENİN OLDUĞUNU HİSSETMEK BİLE ÇOK BAŞKA BİR DUYGU"

Milli takım forması giymenin çok farklı bir duygu olduğunun altını çizen Yazıcı, "Bu tip turnuvalarda açılış maçları ve final maçları hep akılda kalır. Açılış maçında varız, inşallah final maçında da oluruz. Bir şampiyonluk yaşadık. Burası farklı bir yer. Burada insan bu tişörtü bile giydiğinde farklı duygular içerisinde oluyor. Arkamızda tek yürek bir ülkenin olduğunu hissetmek bile çok başka bir duygu. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'DA HER ANLAMDA KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Fransa'da fiziksel anlamda kendisini çok geliştirdiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Türkiye'deki ve Fransa'daki fizik yapım çok farklıydı. Oradaki fizik güce ve dayanıklılığa yaklaşmam gerekiyordu. Onun için çok çalıştım. Ekstra hocalar tuttum. Bunlarla birçok çalışma yaptım. Büyük bir sakatlık geçirdim ve sakatlık sonrasında da günde 7-8 saat antrenman yaptım. Her anlamda kendimi geliştirdim. Fiziksel ve zihinsel gelişimin ardından sahada çok daha farklı bir şekilde oynuyorsun. Bu da insana farklı bir özgüven katıyor." şeklinde konuştu.