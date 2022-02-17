Yusuf Yazıcı kadroya alınmadı! Türkiye'ye geliyor

17 Şubat 2022 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:12

Yusuf Yazıcı'yı ara transfer döneminde Lille'den kiralayan CSKA Moskova, yıldız futbolcudan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Rusya Premier Ligi'ne verilen arada İspanya'da kamp yapan CSKA'nın dün Real Murcia ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda Yusuf Yazıcı yer almadı.

YUSUF YAZICI KADROYA ALINMADI

Rus kulübünün doktoru Eduard Bezuglov, Yusuf'un sağlık durumuyla ilgili olarak "Oyuncuların durumunu izliyoruz ve aşırı yükleme olup olmadığından emin oluyoruz." açıklamasını yaparken, bu göstergeler doğrultusunda CSKA teknik heyetinin Yusuf Yazıcı'yı Murcia maçının kadrosundan çıkardığı belirtildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu günü bireysel çalışmayla geçirdi.

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CSKA MOSKOVA: 3 - REAL MURCIA: 0

Bu arada CSKA Moskova, İspanya 4. Ligi'nde mücadele eden Murcia'yı hazırlık maçında 3-0 mağlup etti. Rus takımının gollerini 60. dakikada Anton Zabolotnyi, 67. dakikada Igor Diveev ve 84. dakikada Vladislav Yakovlev attı.

YUSUF YAZICI TÜRKİYE'YE GELİYOR!

CSKA Moskova hazırlıklarına 19 Şubat Cumartesi gününden itibaren Türkiye'de devam edecek. Antalya'da kamp yapacak olan Rus temsilcisi, 20 Şubat Pazar günü saat 15.00'te ise Belis Otel Sahası'nda Rubin Kazan ile bir hazırlık maçı yapacak. Yusuf Yazıcı'nın takımı 24 Şubat Perşembe günü Antalya'dan ayrılarak Moskova'ya dönecek.