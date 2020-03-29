Yusuf Yazıcı kapı kapı dolaştı, erzak dağıttı

29 Mart 2020 Pazar 19:47 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:47

Trabzonspor'dan rekor bir bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'dan anlamlı bir hareket geldi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Türkiye'ye gelen ve tedavisini sürdüren Yusuf Yazıcı koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

Doğup büyüdüğü Erdoğdu Mahallesi'nde kapı kapı gezerek erzak dağıtan Yusuf Yazıcı tespit ettiği ailelerin bizzat evine giderek paketleri teslim ettiği görüldü.

Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs nedeniyle uygulanan yasakların sona ermesiyle tekrar Fransa'ya gideceği ifade edildi.

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