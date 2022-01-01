1 Ocak 2022 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 09:56

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Radyospor canlı yayınında, Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Cebeci, Milli oyuncunun transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İLE BERABER..."

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Adem Cebeci, "2021 yılı olarak, Yusuf'un kariyeri adına çok mutlu olduğu, Fransa şampiyonu olduğu, UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı olduğu bir sene oldu. Birçok rekora imza attı Yusuf. Daha sonrasında hoca değişikliği ile beraber, Lille'deki aldığı süre azaldı. Onun açısından beklenmedik bir durumdu." dedi.

"TEKNİK HEYETİN TERCİHİ"

Yusuf'un Lille'de istediği dakikaları alamaması üzerine konuşan menajer, "Bu tamamen teknik heyetin tercihi doğrultusunda yapılan bir durum. Yusuf aynı motivasyonla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"LİLLE BAŞKANI, GÖNDERMEYE SICAK BAKTIKLARINI SÖYLEDİ"

Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Lille cephesinin görüşünü aktaran Cebeci, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille, bunların düşmesini istemiyor. Lille Başkanı, Yusuf'un yüzde 100 oynayabileceği bir kulüp varsa, oraya göndermeye sıcak baktıklarını söyledi." şeklinde konuştu.

SADECE KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Lille'in Yusuf konusunda hala gelecek gördüğünü vurgulayan Cebeci, yıldız futbolcunun bonservis bedeliyle verilmeyeceğini, kiralık olarak gönderileceğini açıkladı. Cebeci, "Yusuf'u bırakmak istemiyorlar. Maddi kısmından çok oynayabileceği, değerine değer katacağı bir kulübe gitmesini istiyorlar. Onun kendine has özelliklerini kullanabileceği bir ortamda olmasını istiyorlar. Yoksa Yusuf'un Lille kulübünün hala değerli, en kıymetli oyuncularından biri olduğunu üzerine basa basa söylüyorlar. Şu an mevcut durum Yusuf'un sadece kiralık olarak gönderileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TARAFTA DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KULÜP, DİĞER TARAFTA FATİH HOCA..."

Galatasaray ve Trabzonspor 'un, Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisinden bahseden Adem Cebeci, "Fatih Hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numara veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Yusuf'un önceliği Avrupa'da devam etmek. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih Hoca var, ona çok büyük bir saygısı var. Yusuf'un tekrar gerçek Yusuf kalitesini anlayabilecek bir ortama ihtiyacı var."

YUSUF YAZICI'NIN KARNESİ

Yıldız oyuncu, Trabzonspor ile son sezonunda 34 maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol, 3 asistlik katkı göstermişti.

Lille kariyerinin özellikle 2. sezonunda çıkışa geçen Milli futbolcu, 20'si ilk 11 olmak üzere toplam 42 maça çıktı ve bu maçlarda 14 gol, 5 asist yaptı.