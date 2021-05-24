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Spor

Yusuf Yazıcı: Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers'i deplasmanda 2-1 yendi ve şampiyon oldu. Milli yıldız Yusuf Yazıcı maç sonrası duygularını paylaştı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:12
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Fransa Ligue 1'de Türk gecesi...Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon olmayı başardı. Maç sonu duygularını paylaşan Yusuf Yazıcı, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım." dedi.

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