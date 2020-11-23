Yusuf Yazıcı resitali

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:06

Burak Yılmaz'ın sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Lille'e galibiyeti getiren goller, 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz Araujo ve 90. dakikada David'den geldi. 2 gol atan Yusuf, Araujo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.

Harika performansını sürdüren Yusuf Yazıcı, son 7 maçta 9 gol ve 3 asistlik üst düzey bir istatistiğe ulaştı.

Bu sonucun ardından Lille, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve puanını 22 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisine yerleşti. Son 4 maçta kazanamayan ve bu süreçte 3. yenilgisini alan Lorient ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Ligue 1'in 12. haftasında Lille deplasmanda St. Etienne'e konuk olacakken, Lorient ise evinde Montpellier ile karşılaşacak.