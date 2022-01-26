star.com.tr 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:04

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı, Rus takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Tüm gözlerin Yusuf Yazıcı'nın üstünde olduğu mücadelede milli oyuncu ortalama bir performans sergileyerek olumlu sinyaller verdi. Milli orta saha maçın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

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İLK MAÇINDA TÜM GÖZLER YUSUF YAZICI'DAYDI

Ara transferde kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı, ilk maçında Lüksemburg Dudelange'ye karşı forma giydi. Tüm gözlerin üstünde olduğu milli oyuncu karşılaşmada ortalama bir performans sergiledi. Mücadele Lüksemburg Dudelange'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

YUSUF YAZICI: İLK MAÇ İÇİN HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ

CSKA Moskova'nın Lüksemburg Dudelange ile oynadığı hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı şu anda tam olarak hazır olmadığını belirtirken, "İlk maç için her şey yolunda gitti, yeni takım arkadaşlarımla birlikte her gün antrenman kampında çalışıyoruz, kondisyonumuzu iyileştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı, sahada takım arkadaşlarıyla anlaşabilmenin kolay olup olmadığı sorusuna ise "Farklı diller konuşuyoruz ama futbolun dili dünyanın her yerinde aynı. Herhangi bir sorun yaşamadım, arkadaşlar bana yardım etti." şeklinde cevap verdi.