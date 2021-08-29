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Spor

Yusuf Yazıcı sahne aldı, Lille 3 puanı kaptı

Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Lille sahasında Montpellier'i 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

DHA29 Ağustos 2021 Pazar 20:05 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 20:05
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Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Montpellier'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 45+1'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Montpellier, bu golün 1 dakika sonrasında Laborde'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Jonathan David, attığı golle Lille'i 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, ligde ilk 3 puanını aldı.

Öte yandan milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 83'üncü dakikada yerini Amadou Onana'ya bırakırken, Burak Yılmaz da 90+3'üncü dakikada yerini bir başka milli futbolcu Zeki Çelik'e devretti.

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