Yusuf Yazıcı: Şampiyonlar Ligi hayalimi gerçekleştirdim

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi'ne yavaş yavaş alıştığını söyledi.

"Zeki Çelik sayesinde takıma daha çabuk uyum sağladım"

Son 3 lig maçında 1 gol atıp 4 de asist yapan Yusuf, "Buraya ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım ama şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Fransızca öğrenmeye başladım. Zeki Çelik sayesinde de takıma daha çabuk uyum sağladım" ifadesini kullandı.

Sezon öncesi kampını kaçırdığı için fiziksel olarak takım arkadaşlarından daha geride olduğunu belirten Yusuf, "Fransa Ligi çok zorlu maçlara sahne oluyor. Gelmeden önce beni neyin beklediğinin farkındaydım. Taraftarımızın sevgisine karşılık vermek için daha çok çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Şampiyonlar Ligi hayalimi de gerçekleştirdim"

Şu an için bireysel hedeflerini yakalayamadığının altını çizen Yusuf, "Bordeaux'ya attığım gol benim için çok önemliydi. Burada Şampiyonlar Ligi hayalimi de gerçekleştirdim, kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama deplasmanlarda da daha iyi olursak hedeflerimize daha kolay ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

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