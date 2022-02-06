Yusuf Yazıcı son maçında şov yaptı! “Büyük usta…”

Star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 12:11

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı devre arası transfer döneminde Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer oldu. Rus ekibine imza attığı günden bu yana tüm gözlerin Yusuf Yazıcı'ya çevrildiği Rusya'da milli yıldız 3 hazırlık maçına çıktı. Takım arkadaşlarının övgü dolu sözlerle bahsettiği yıldız oyuncu için Rus basını da değerlendirmelerde bulundu. Hem CSKA Moskova'ya hem de milli yıldıza yapılan değerlendirmeler şu şekilde...

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"YUSUF YAZICI BÜYÜK USTA"

Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı CSKA Moskova İspanya'da kampa girmişti. Rus ekibi Campoamor'da şu ana kadar üç hazırlık maçı oynadı. 30 puanla ligde dördüncü sırada bulunan Moskova ekibi lider Zenit'in 8 puan gerisinde bulunuyor. Rus gazeteciler CSKA Moskova'nın İspanya kampının genel olarak verimli geçtiğini belirtiyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı için ise hem takım arkadaşları hem de Rus basını övgü dolu sözlerle bahsediyor. Rusya basınından bobsoccer sitesi Yusuf için şu sözleri yazdı: "Türk yıldız standartlarını mükemmel bir şekilde sunuyor. Futbolunu izlemek güzel. Genel olarak oyunun içinde ve kendisini mükemmel hissediyor. Oyunun içinde hızlı karar alabiliyor."

Son oynanan hazırlık maçında Nordsjaelland'ı 1-0 yenen CSKA Moskova'da maç sonunda konuşan Kirill Nababkin, kendisine sorulan Yusuf Yazıcı sorusuna şu cevabı veriyor: "Yusuf Yazıcı mükemmel servis ediyor. O büyük bir usta, bu net olarak açık bir şey."