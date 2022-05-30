Yusuf Yazıcı transferde kararını verdi! Menajeri resmen açıkladı

Lille'in devre arasında CSKA Moskova'ya kiraladığı ve Rusya'daki performansıyla alkış toplayan Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli yıldızın Rusya'da kalmak istediğini belirtirken, "Yusuf, Lille'e dönmek istemiyor." dedi.

YUSUF YAZICI KARARINI VERDİ

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak CSKA Moskova'ya gitmişti. Rusya'da başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakalayan Yusuf Yazıcı geleceği hakkında kararını verdi. Milli yıldızın menajeri Adem Cebeci, "CSKA, Lille ile görüşüyor. CSKA'ya burada kalmak istediğimizi defalarca söyledik. Yusuf, Lille'e dönmek istemiyor. Her şeyden önce burada kalmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almak için Lille ile görüşmelerini sürdürüyor. Rus ekibinin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmese de milli yıldız Rusya'da kalmak istiyor.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 12 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda sergilediği 8 gol ve 2 asistlik performansla takımın vazgeçilmezlerinden oldu.