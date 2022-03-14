Yusuf Yazıcı yıllar sonra tarihi başarıya imza attı! Herkes onu konuşuyor

Star Gazetesi 14 Mart 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:22

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 4 yıl aranın ardından 2-1 yendiği maçta 1 gol atarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Rus basını Yusuf Yazıcı için övgü dolu sözlerde bulundu.

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YUSUF YAZICI'LI CSKA MOSKOVA 4 YILLIK SERİYİ BİTİRDİ

CSKA Moskova 4 yıldır Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda yenemiyordu. Rusya Premier Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı ilk 11'de yer aldı. Milli orta saha karşılaşmada attığı 1 gol ile takımının deplasmanda 4 yıl aranın ardından aldığı galibiyette büyük rol oynadı.

RUSYA'DA YUSUF YAZICI'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rusya basınında yer alan haberlerde; Yusuf Yazıcı için, "Sonuca etki etmesi açısından futbolumuzda eşsiz bir fenomendir. Son dört maçta, CSKA Moskova, 7 gol attı ve yeni gelen Türk oyuncu bu gollerden sadece birine etki etmedi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı için, "Süper üretken!" ifadesi kullanılırken takımının en iyi oyuncusu olduğuna da dikkat çekildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'in CSKA Moskova'ya kiralık olarak gönderdiği milli oyuncu Rusya'da 4 resmi maçın hepsinde ilk 11'de başlarken takımına 3 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.