İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,788
  • EURO
    16,2828
  • ALTIN
    928.439
  • BIST100
    2088.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı yıllar sonra tarihi başarıya imza attı! Herkes onu konuşuyor
Spor

Yusuf Yazıcı yıllar sonra tarihi başarıya imza attı! Herkes onu konuşuyor

Yusuf Yazıcı, Rusya kariyerine fırtına gibi başladı. Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yenen CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı attığı golle takımının deplasmanda 4 yıl aranın ardından kazanmasında büyük rol oynadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Mart 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:22
ABONE OL

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 4 yıl aranın ardından 2-1 yendiği maçta 1 gol atarak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Rus basını Yusuf Yazıcı için övgü dolu sözlerde bulundu.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

YUSUF YAZICI'LI CSKA MOSKOVA 4 YILLIK SERİYİ BİTİRDİ

CSKA Moskova 4 yıldır Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda yenemiyordu. Rusya Premier Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı ilk 11'de yer aldı. Milli orta saha karşılaşmada attığı 1 gol ile takımının deplasmanda 4 yıl aranın ardından aldığı galibiyette büyük rol oynadı.

RUSYA'DA YUSUF YAZICI'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rusya basınında yer alan haberlerde; Yusuf Yazıcı için, "Sonuca etki etmesi açısından futbolumuzda eşsiz bir fenomendir. Son dört maçta, CSKA Moskova, 7 gol attı ve yeni gelen Türk oyuncu bu gollerden sadece birine etki etmedi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı için, "Süper üretken!" ifadesi kullanılırken takımının en iyi oyuncusu olduğuna da dikkat çekildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'in CSKA Moskova'ya kiralık olarak gönderdiği milli oyuncu Rusya'da 4 resmi maçın hepsinde ilk 11'de başlarken takımına 3 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.