Yusuf Yazıcı yine yaptı yapacağını! Trabzonspor'da ortalık yıkıldı

Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği maça yine Yusuf Yazıcı kötü performansıyla damga vurdu. Oyuna sonradan dahil olan Yusuf Yazıcı'ya bordo-mavili taraftarlardan tepki yağdı.

YUSUF YAZICI, GALATASARAY'A KARŞI KAYIP

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda konuğu olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde 70. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı'nın performansı eleştirilerin hedefi oldu. Oyuna sonradan dahil olan 26 yaşındaki oyuncu, yaptığı hatalarla dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Sezon başında Lille'den kiralık olarak kadroya katılan Yusuf Yazıcı'nın 2. Trabzonspor hikayesi kabusa döndü. Bordo-mavililerde bir türlü beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı, eleştirilerin odağı haline geldi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Galatasaray maçında kötü bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı sosyal medyada gündem oldu. Birçok Trabzonspor taraftarı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İşte Yusuf Yazıcı'ya gelen tepkilerden bazıları: