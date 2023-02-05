Yusuf Yazıcı yine yaptı yapacağını! Trabzonspor'da ortalık yıkıldı

Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği maça yine Yusuf Yazıcı kötü performansıyla damga vurdu. Oyuna sonradan dahil olan Yusuf Yazıcı'ya bordo-mavili taraftarlardan tepki yağdı.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda konuğu olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde 70. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı'nın performansı eleştirilerin hedefi oldu. Oyuna sonradan dahil olan 26 yaşındaki oyuncu, yaptığı hatalarla dikkat çekti.
Sezon başında Lille'den kiralık olarak kadroya katılan Yusuf Yazıcı'nın 2. Trabzonspor hikayesi kabusa döndü. Bordo-mavililerde bir türlü beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı, eleştirilerin odağı haline geldi.
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Galatasaray maçında kötü bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı sosyal medyada gündem oldu. Birçok Trabzonspor taraftarı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.