13 Ağustos 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:29

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Yazıcı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Her şey yolunda, unutamayacağımız 5 ay geçirdik. Fransa'da her şey normale döndü. Ben iki hazırlık maçında oynadım. Kendi tempom gayet iyi. İlk yıl kendimi bulmaya başladım derken sakatlık geçirdim. Hedefim kendi seviyemi bir üst seviyeye çıkarmak. 3 kişi olduk, umarım daha da artarız.

" BURAK ABİ BİZİ MUTLU ETTİ"



Zeki'nin şuan biraz ağrısı var. Antrenmanlara başlayacak, Burak ağabeyin gelmesi bizi çok mutlu etti. Burak abi bu yaşta Lille gelerek gençlere büyük örnek oldu.

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR YIL OLACAK"



Avrupa Şampiyonası'nın önümüzdeki yıl oynanacak olması bizim için daha iyi olacak. Benim de hayallerim var, onları da gerçekleştireceğim. Çok iyi bir takımız, çok iyi oyunculara sahibiz. Benim için güzel bir yıl olacak. Fransızca dersleri alıyorum, kendimi geliştirmek zorundayım. Aradan 7,5 ay geçti sakatlıktan sonra şuan normal seviyedeyim, sezona hazır olarak gireceğim. Zeki için İtalya ve İngiltere'den teklifler var.