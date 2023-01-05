Yusuf Yazıcı'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir hayal kırıklığı...

Trabzonspor, kendi bünyesinde yetiştirdiği genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı 18.5 milyon avro karşılığında Fransa temsilcisi Lille takımına satmıştı. Yaklaşık 4 yıl Fransa'da oynayan genç milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Lille takımı ile birlikte bir Fransa şamğiyonluğu ve bir Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı zamanda bireysel olarak Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak gol kralı olmuştu. Fransa kariyeri boyunca toplam iki sezonda 15 gol atıp 6 asist yapan milli oyuncu Lille'in başarılarında önemli bir pay sahaibi olmuştu. Bu süreçten sonra Rusya Lig'i ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralanan genç oyuncu 10 maçta 8 gol atarak burada da iyi bir performans göstermişti.

YUSUF YAZICI HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Sözleşme süresinin bitmesi ile birlikte CSKA Mosova'da Fransa'ya dönen Yusuf Yazıcı doğup büyüdüğü yer olan Trabzonspor'a kiralandı. Burada yeniden çıkış yapması beklenen milli oyuncu büyük umutlarla transfer edilmişti. Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maça çıkan Yusuf Yazıcı yalnızca 150 dakika süre alabildi. Aldığı 150 dakikada içerisinde ise herhangi bir gol ya da asist katkısı veremedi.

KİRALIK SÖZLŞEMESİ BİTİNCE GİDECEK

Kiralık olarak bordo mavili takımda forma giyen genç oyuncunun sözlşemesi bitince Fransa'ya geri döneceği ve Trabzonspor'un oyuncunun bonservisini almayacağı iddia edildi.

Star Gazetesi