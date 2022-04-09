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Spor

Yusuf Yazıcı'nın golü CSKA Moskova'ya yetmedi

Rusya Premier Lig'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, deplasmanda Khimki'ye 4-2 yenildi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 17:01 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:01
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Ligin 24. haftasında Khimki, CSKA Moskova'yı konuk etti.

Khimki'ye CSKA Moskova karşısında galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Iliya Sadygov, 54 ve 86. dakikalarda Alexander Rudenko, 80. dakikada da Besard Sabovic kaydetti.

CSKA Moskova'nın gollerini 32. dakikada Egor Ushakov ve 44. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı attı.

Ligde oynadığı 6 maçın tamamında fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sonuçla düşme hattındaki Khimki, 24 puana çıktı. Üçüncü sıradaki CSKA Moskova ise 43 puanda kaldı.

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