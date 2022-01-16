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  • Yusuf Yazıcı'nın menajeri duyurdu! ''CSKA Moskova resmi açıklama yapacaktır''
Spor

Yusuf Yazıcı'nın menajeri duyurdu! ''CSKA Moskova resmi açıklama yapacaktır''

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, CSKA Moskova ile devam eden transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA16 Ocak 2022 Pazar 18:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:52
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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli oyuncunun CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini belirterek, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli futbolcunun Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi hakkında açıklamada bulundu. Cebeci, "Yusuf Yazıcı'nın transferi tamamlandı mı?" sorusuna, Moskova kulübüyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirterek, "Anlaşma henüz sağlanmadı ama olumlu ilerliyor. Yusuf henüz sağlık kontrolünden geçmedi, henüz bir anlaşma yok. CSKA Moskova çok istekli. CSKA, Avrupa'nın köklü ve büyük takımlarından. Yusuf Yazıcı için çok istekliler. CSKA anlaşma tamamlandığında resmi açıklama yapacaktır." dedi.

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