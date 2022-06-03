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Spor

Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması

Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, milli oyuncunun transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2022 Cuma 22:54 - Güncelleme:
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Bonservisi Lille'de olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması geldi. Sezonun ikinci yarısında Rus ekibi CSKA'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu için, menajeri Adem Cebeci konuştu.

Adem Cebeci açıklamasında, "CSKA ve Lille arasında görüşmeler devam ediyor. Yusuf'un önceliği CSKA'da kalmak, takımın şampiyon olmasına katkı sağlamak istiyor." dedi.

Sezonun ikinci yarısında CSKA formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı, Rus temsilcisinde 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

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