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Spor

Yusuf Yazıcı'nın transferi resmen açıklandı

CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:13 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:30
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Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

CSKA Moskova Kulübü de Twitter hesabından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı" paylaşımında bulundu.

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında transfer olduğu Lille'in formasıyla Ligue 1'de ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

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