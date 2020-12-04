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Spor

Yusuf Yazıcı'ya hocası Christophe Galtier'den uyarı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup eden Lille'de, Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken gösterdiği tepki sonrası uyarı aldı.

04 Aralık 2020 Cuma 19:04 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 19:04
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Fransız ekibinin dün gece Burak Yılmaz'ın 2 golüyle kazandığı maçta oyundan alınan Yusuf'un hareketi hocasının tepkisini çekti.

Sparta Prag karşısında 77. dakikada yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırmış ve oyundan çıkarken teknik direktör Christophe Galtier'in elini sıkmayarak tepki göstermişti.

"SESSİZ BİR BİÇİMDE HALLEDECEĞİZ"

Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı." ifadelerini kullandı.

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