Yusuf Yazıcı'yı yerden yere vurdular! Belki de son maçıydı...

Star.com.tr 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:50

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Fransa Kupası son 32 turunda Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Lens, tur atlayan taraf oldu.

Lille 28 ve 33. dakikalarda Amadou Onana'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ancak 67 ve 90+5. dakikalarda Seko Fofana Lens'e eşitliği getirdi.

Lens, Fransa Kupası son 16 turunda 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.

YUSUF YAZICI İLK 11'DE

Lens - Lille maçında Burak Yılmaz kart cezası, Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı ise 90+4'te yerini Kouadio-Yves Dabila'ya bıraktı.

10 ÜZERİNDEN 3,5 PUAN

Lille'den ayrılması gündemde olan belki de Fransız takımındaki son maçını oynayan Yusuf Yazıcı'nın Lens maçındaki oyunu Fransız basınında eleştiri konusu oldu. Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden 3,5 ile 5 arasında değişen puanlar verildi.

"YUSUF YAZICI'DAN DİREKLERE TAM İSABET!"

İki şutu direkten dönen Yusuf için So Foot adlı internet sitesinde 5 puan verilirken "Amadou Onana ve Seko Fofana gibi Türk futbolcu da ikilisini aldı! Onlar ikişer gol atarken, Yusuf Yazıcı iki kez direğe takıldı: İlk yarıda üst direğe, ikinci yarıda yan direğe. Tam isabet!" yorumu yapıldı.

"YUSUF YAZICI MUTSUZDU"

Maxi Foot ise 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sadece 3,5 puan verirken, "Karşılaşmada hücum rolünde olmaktan mutsuzdu. Oyunun başında gol atmaya çok yaklaştı ancak Lens kalecisi Wuilker Farinez, şutunu üst direğe çeldi. Gayretleri ve kombinasyonları değersiz değildi ancak son harekette Lens için sorunları çözecek dikkatten yoksundu." ifadelerini kullandı.

22 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Bu Lille'de 22 resmi maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.