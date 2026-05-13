Yusuf Yünaçtı Avrupa şampiyonu oldu!

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya yükseldi.

K44 erkekler 70 kiloda Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova'dan Petru Cataraga'yı, çeyrek finalde ise milli sporcu Fatih Çelik'i yendi.



Polonya'dan Maciej Kesicki'yi yarı finalde geçen Yusuf, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov'un rakibi oldu.

Rakibini 2-0 yenen Yusuf, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



EMRE VE ZEHRA'DAN BRONZ MADALYA

Para tekvandoda milli sporcular Emre Bulgur ile Zehra Orhan, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

K44 erkekler 80 kiloda Emre, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Orkhan Jafarov'u mağlup etti. Yarı finalde Gürcistan'dan Lasha Tkemaladze'ye mağlup olan Emre, bronz madalya aldı.

K44 kadınlar 65 kiloda ise Zehra Orhan, çeyrek finalde İtalya'dan Giulia Cassar'ı yendi. Yarı finalde Yunanistan'dan Christina Gkentzou'a kaybeden Zehra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ile kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz ise şampiyonayı madalyasınız kapattı.