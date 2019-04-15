Yusuf’a Torino kancası

SÜPER Lig’in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor’u 1-0 yenen Trabzonspor’da sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı’nın Seri A ekiplerinden Torino’nun gözlemcileri tarafından takibe alındığı ortaya çıktı. İtalyan kulübü yetkililerinin Yusuf’un Bursa’ya karşı ortaya koyduğu oyundan memnun kaldıkları, Torino’nun yaz transfer döneminde Bordo-Mavililer’in kapısını çalacağı kaydedildi. Trabzon yönetiminin Yusuf için en az 20 milyon euro fiyat belirlediği öğrenilirken, orta sahanın her bölgesinde görev yapan milli futbolcunun da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.