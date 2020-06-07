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Spor

Yuto Nagatomo'nun yeni takımı Al Nasr Riyad

Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın transfer etmek istediği iddia edildi.

07 Haziran 2020 Pazar 20:35 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 20:35
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Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'nun Türkiye macerası sezon sonu sona erecek. Suudi Arabistan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al Nasr Riyad'ın teknik direktörü Rui Vitoria, Nagatomo'yu kadrosunda görmek istiyor.

KANATLARDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edildi.

2017-2018 sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Nagatomo, Sarı Kırmızılı forma altında 16 maça çıkmış ve 3 asist kaydetmişti. Galatasaray, kazanılan şampiyonlukta görünmeyen kahramanlardan olan tecrübel futbolcunun bonservisini 2018-2019 sezonunun başında 2.5 milyon Euro karşılığında almıştı.

Japon oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti.

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