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  • Yuvana hoş geldin Alex de Souza! Yıllar sonra resmen geri dönüyor
Spor

Yuvana hoş geldin Alex de Souza! Yıllar sonra resmen geri dönüyor

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza için yeni gelişmeler yaşanıyor. 47 yaşındaki teknik direktör eski takımının başına geçmeye hazırlanıyor. İşte Alex de Souza haberinin detayları...

Emre Sarı2 Haziran 2025 Pazartesi 21:35 - Güncelleme:
Yuvana hoş geldin Alex de Souza! Yıllar sonra resmen geri dönüyor
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza için sıcak bir gelişme yaşandı. Akdeniz temsilcisinde kısa süre çalışan 47 yaşındaki teknik direktör Alex de Souza'nın bir sonraki durağını Brezilya basını duyurdu.

ALEX DE SOUZA, ANTALYASPOR'DA BAŞARILI OLAMADI

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kulübün efsanesi olan Alex de Souza, oyuncu olarak ayrıldığı Türkiye'ye teknik direktör olarak geri dönmüştü. Sezon başında Antalyaspor'un başına getirilen Brezilyalı isim, alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrıldı.

CORİTİBA TAKIMIN BAŞINA ALEX'İ GETİRMEK İSTİYOR

Brezilya basınının haberine göre; Alex de Souza, yuvasına geri dönüyor. 47 yaşındaki teknik adam, futbolculuğa başladığı Brezilya 2. Lig ekiplerinden Coritiba FC ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Mevcut çalıştırıcı Mozart ile yolların ayrılmasının ardından Alex takımın başına geçecek.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Alex de Souza, Antalyaspor'un başında toplam 21 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 47 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, maç başına 1.43 puan ortalaması yakalayabildi.

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