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Spor

Yuvana hoş geldin Tuncay Şanlı! Şimdiden hayırlı olsun

Geçtiğimiz sezonu Çorum FK ile tamamlayan Tuncay Şanlı başarısız sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Genç teknik direktör ile ilgili önümüzdeki sezon için yeni iddialar gündeme geliyor. İşte Tuncay Şanlı haberinin detayları...

Emre Sarı21 Haziran 2025 Cumartesi 21:36 - Güncelleme:
Yuvana hoş geldin Tuncay Şanlı! Şimdiden hayırlı olsun
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Geçtiğimiz sezonu Çorum FK ile tamamlayan Tuncay Şanlı başarısız sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Genç teknik direktör ile ilgili önümüzdeki sezon için yeni iddialar gündeme geliyor. Sakaryaspor'da hocalığa başlayan Tuncay Şanlı yeni sezonda eski takımına dönebilir. Sezonu İrfan Buz ile tamamlayan Marmara ekibi yeni sezon için ise kararını henüz vermedi.

TUNCAY ŞANLI İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Bu iddianın yanı sıra bir diğer haber ise Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe'ye geri dönebileceği yönünde. Sarı lacivertlilerin, takımın efsanelerinden olan Tuncay Şanlı'ya teknik ekipte yer vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile devam edip etmemesinden bağımsız olarak Tuncay Şanlı'yı teknik kadroya dahil etmeyi planlıyor.

43 yaşındaki çalıştırıcının da yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tuncay Şanlı'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin bazı eski futbolcularıyla da teknik kadro için görüşme halinde olduğu öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde yalnızca alt liglerde takım çalıştıran Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Çorum FK'yi yönettiği toplamda 72 maçta 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 1,68'lik puan ortalaması yakaladı.

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