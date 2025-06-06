Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel için yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için yeni adresi merak konusu olan genç teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GÖZLER VOLKAN DEMİREL'DE

Geçtiğimiz günlerde geleceği için açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Bu işler nasip yani. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım ama ne eksik diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem." demişti.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yolları ayırma fikrinin olduğu ve yerine düşünülen isimlerden birinin ise Volkan Demirel olduğu ileri sürüldü. 43 yaşındaki teknik adamın kaderinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

KARİYER ÖZETİ

Volkan Demirel, bu sezon Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceden Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlendi.