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Spor

Yuvasına geri dönüyor! Ve Dimitrios Pelkas'ı duyurdular: Transfer hayırlı olsun

Dimitrios Pelkas için Yunanistan basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Dimitrios Pelkas'ın eski kulübüne geri döneceği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 21:39 - Güncelleme:
Yuvasına geri dönüyor! Ve Dimitrios Pelkas'ı duyurdular: Transfer hayırlı olsun
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Hull City'de kiralık olarak forma giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için eski kulübü sezon sonunda devreye girmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda İngiliz ekibi Hull City ile sözleşmesi bitecek olan Dimitrios Pelkas için Yunan ekibi PAOK kolları sıvadı.

DİMİTRİOS PELKAS'IN HULL CITY MACERASI

2020'de PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ditmitrios Pelkas sezon başında Championship'te mücadele eden Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti. Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'de forma giydiği son sezonda performansı ile teknik direktör ve taraftardan geçerli not alamamış ve sezon sonunda kiralanmıştı.

YENİDEN PAOK YOLCUSU

Fenerbahçe'ye Erol Bulut döneminde transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Dimitrios Pelkas'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor. Yunanistan basında yer alan habere göre; Başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas ile eski kulübü PAOK görüşmelere başladı ve oyuncunun da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor. Sezon sonunda transfer kesinlik kazanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Hull City'e kiralık olarak gönderilen başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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