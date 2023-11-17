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Spor

Yuvaya dönecekti! Son söz başkan Perez'den geldi

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euro bedelle transfer olan genç yetenek Arda Güler, gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen milli oyuncu için, İspanya basını çarpıcı gelişmeyi duyurdu. İddiaya göre Fenerbahçe, Arda Güler için kiralama teklifi yaptı.

17 Kasım 2023 Cuma 19:39 - Güncelleme:
Yuvaya dönecekti! Son söz başkan Perez'den geldi
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Yaz transfer sezonunda takımda büyük köklü bir değişikliğe giden Fenerbahçe, kadrosundaki kilit isimlere de veda etmişti. Sarı lacivertliler, bonuslarla birlikte tam 30 milyon euro bedeli bulan teklifle genç yeteneği Arda Güler ile yollarını ayırmıştı. Rekor bonservisle La Liga devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, sakatlık krizini atlatamadı. Henüz maça çıkamayan genç yıldız, 3 sakatlık yaşadı. Real Madrid, milli oyuncu için özel önlemler alırken İspanyol basını çarpıcı gelişmeyi duyurdu.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'İ İSTEDİ

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. Hücum hattına skorer takviyeler yapmak isteyen kulüp yönetimi, kolları sıvadı. İspanyol basınının iddiasına göre sarı lacivertliler, eski yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin, Madrid ekibine genç oyuncu için kiralama teklifi yapıldığı aktarıldı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusunun maaşını karşılayacağı ve İspanyol ekibine de 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği belirtildi.

REAL MADRİD TEKLİFİ REDDETTİ!

Haberde ayrıca, eflatun beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez'in bu teklifi reddettiği belirtildi. Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'in Türkiye'de kalmasının gelişimine katkı sağlamayacağını düşünerek, genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi.

Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

Star Gazetesi

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