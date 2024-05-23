İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2159
  • EURO
    35,0501
  • ALTIN
    2444.08
  • BIST100
    10922.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yuvaya dönüşler başladı! Galatasaray'ın kiralık yıldızları geri dönüyor
Spor

Yuvaya dönüşler başladı! Galatasaray'ın kiralık yıldızları geri dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği yıldızlar takıma dönmeye başladı. Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün, Emin Bayram ve Leo Dubois'in yaz kampında takımla birlikte olması bekleniyor. İşte detaylar...

23 Mayıs 2024 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Yuvaya dönüşler başladı! Galatasaray'ın kiralık yıldızları geri dönüyor
ABONE OL

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok futbolcusunu kiralık olarak takımdan göndermişti. Sezonun tamamlanmasının ardından bu oyuncular sarı kırmızılı kulübe geri dönecek.

NICOLO ZANIOLO

Nicolo Zaniolo, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Belirli sayıda maça 11'de başlaması gereken İtalyan futbolcu, bu şartı sağlayamadığı için bonservisi alınmadı.

24 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın yaz kampında yer alması planlanıyor. Ancak Zaniolo için teklif gelmesi durumunda, yönetimin değerlendireceği öğrenildi.

YUNUS AKGÜN

Yunus Akgün de aynı şekilde şarta bağlı opsiyonla Leicester City'ye kiralandı. Bonservisinin alınması için 25 maça çıkması gereken Yunus, İngiliz ekibinin formasını 23 karşılaşmada giydi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Yunus Akgün'ü yeni sezonda kadroda tutmak istediği ifade edildi.

EMİN BAYRAM

Sezon başında 1 yıllığına Westerlo'ya giden Emin Bayram çok iyi bir sezon geçirdi. Belçika ekibiyle 24 maçta görev alan genç oyuncu, 22 karşılaşmaya 11'de başladı. Emin'in yeni sezonda Galatasaray'ın stoper rotasyonunda olması bekleniyor.

LEO DUBOIS

Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği bir diğer oyuncu da Leo Dubois...

Fransız futbolcunun RAMS Başakşehir'e transferi sonrası, sarı kırmızılılar o bölgede eksiklik yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.